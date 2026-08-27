В Австралии женщина родила близнецов от разных родителей

В Австралии суд рассматривал случай рождения двойни, у которой разные биологические родители. Инцидент произошёл в ноябре 2025 года, когда женщина родила двух детей, один из которых был зачат естественным путём, а другой — с помощью ЭКО в рамках соглашения о суррогатном материнстве.