ЕАЭС готов защитить свои интересы: Армения соблюдает договор союза

МИД России уверен в соблюдении Арменией обязательств по Договору о ЕАЭС. Микаэл Агасандян подчеркнул, что Ереван не намерен покидать союз и активно участвует в переговорах, несмотря на закон о вступлении в ЕС.
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