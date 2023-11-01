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Певица Лариса Долина заявила, что не принимает критику в адрес внучки

Певица Лариса Долина заявила, что не принимает критику в адрес внучки

Певица Лариса Долина ответила в личном блоге на критику вокальных данных своей внучки Александры. По словам звезды, она понимает, почему появляется много негативных комментариев, но не собирается их принимать.

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