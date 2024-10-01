Мишустин заявил о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией

Россия планирует ускорить запуск новых совместных с Киргизией проектов в экономических сферах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время встречи с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым в рамках Евразийского экономического форума (ЕЭФ) в Ереване.