Мишустин заявил о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией

Россия планирует ускорить запуск новых совместных с Киргизией проектов в экономических сферах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время встречи с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым в рамках Евразийского экономического форума (ЕЭФ) в Ереване.
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