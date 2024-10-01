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Мишустин заявил о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией

Мишустин заявил о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией

Россия планирует ускорить запуск новых совместных с Киргизией проектов в экономических сферах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время встречи с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым в рамках Евразийского экономического форума (ЕЭФ) в Ереване.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
сотрудничество не есть нахлебничество и вольное поведение любых приезжих граждан. Беспредельщики нам не нужны.
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