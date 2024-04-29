Интересная жизнь с Vera Star Фото: myseldon.com Старая добрая истина о том, что у России во все времена было всего лишь два союзника, это армия и флот, с момента начала CBO, постоянно находит свое подтверждение.
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