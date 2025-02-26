Ни НАТО, ни ядерного оружия, ни американских войск – в обмен на недра Украина не получит ничего

Как пишет Wall Street Journal, комментируя итоговый вариант соглашения Вашингтона с Украиной по минеральным ресурсам, мирный план Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств США отправить свои войска или оказывать военную помощь в случае боевых действий.