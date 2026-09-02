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Царьград

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Дмитрий Ракута прогнозирует рост цен на недвижимость в 2023 году

Дмитрий Ракута прогнозирует рост цен на недвижимость в 2023 году

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута обсудил с АБН24 рост спроса на ликвидное жилье, что повышает цены на вторичном рынке.

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