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Аргументы и Факты

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Бойцы РФ приступили к зачистке «Волчанского котла»

Бойцы РФ приступили к зачистке «Волчанского котла»

Российские подразделения ликвидируют остатки группировки в ВСУ в северо-восточной части Харьковской области, где украинские боевики были окружены в районе Волчанска, сообщает связанный с группировкой войск «Север» паблик «Северный Ветер».

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