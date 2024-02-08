Роспотребнадзор сделал заявление о заболеваемости корью в России

В России ситуация по кори спокойная, сообщает PRIMPRESS. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, в прошлом году удалось справиться с распространением болезни, а на данный момент фиксируются лишь единичные случаи.
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