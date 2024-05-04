«Ничего не будет стоить»: Илон Маск предсказал крах доллара

Пока в России многие аналитики пророчат очередную девальвацию рублю, в США звучат аналогичные прогнозы про доллар, и делает их ни кто-нибудь, а сам Илон Маск … Миллиардер написал в своем аккаунте социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ), что американский доллар находится в серьезной опасности, и причиной этого является высокий долг США.