Россияне стали чащ совершать покупки в онлайн-магазинах

Продажи интернет-магазинов в девять раз превысили показали офлайн-точек в 2023 г. При этом продажи у российских оффлайн-гипермаркетов были отрицательными по итогам года, сократившись на 6%, пишет «Газета.
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