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ВТБ наградил победителей марафонской дистанции «Пушкин–Петербург»

ВТБ наградил победителей марафонской дистанции «Пушкин–Петербург»

В Петербурге 6 сентября состоялся 99-й марафон «Пушкин–Петербург», в котором приняли участие более 12 тыс.

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