Глава МИД Китая Ван И назвал дружбу с Россией примером отношений между державами

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей назвал дружбу Китая и России примером отношений между соседствующими державами.
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