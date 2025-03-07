РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    А учитель не дурак, знает, как привить любовь к своему предмету...😆Учитель включил п...
  • Константин Самарин
    Зачем вообще спасать клинических идиотов? На льдину их что, насильно отправили? Вот и пусть плывут, куда судьба вывед...Льдина с 17 рыбак...
  • Константин Самарин
    Если они такие устарелые, почему не были "спущены с небес" во время боевого применения?Воздушные силы Ук...

Глава МИД Китая Ван И назвал дружбу с Россией примером отношений между державами

Глава МИД Китая Ван И назвал дружбу с Россией примером отношений между державами

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей назвал дружбу Китая и России примером отношений между соседствующими державами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх