Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Запуск МЦД-3 обеспечивает новый уровень комфорта для пассажиров Глава Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о планах по благоустройству территорий, прилегающих к четырем станциям МЦД-3: Сортировочная, Перово, Косино и Митьково.
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