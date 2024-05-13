Наше Ховрино
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наше Ховрино

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
  • Ивановна
    Поздравляю и желаю удачи в дальнейшемКулинары из Ховри...
  • Николаевна
    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Запуск МЦД-3 обеспечивает новый уровень комфорта для пассажиров Глава Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о планах по благоустройству территорий, прилегающих к четырем станциям МЦД-3: Сортировочная, Перово, Косино и Митьково.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх