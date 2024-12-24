Ипотечный брокер Ракута: цены на аренду в начале 2025 года подскочат на 20%

В первой половине 2025 года цены на аренду жилья в России вырастут на 5-20%. На фоне того, что ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, снижения стоимости съемных квартир можно пока не ждать, заявил 360.
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