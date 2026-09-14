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Царьград

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В Нижегородской области выдали 47,4 тыс. потребкредитов за август

В Нижегородской области выдали 47,4 тыс. потребкредитов за август

В Нижегородской области в августе 2026 года оформили 47,4 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с июлем показатель увеличился на 0,2%, свидетельствуют сведения Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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