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Рак-богомол и акустика

Рак-богомол и акустика

﻿﻿Когда люди узнают, что рак-богомол, обитающий в теплых океанах, обладает таким удивительным зрением, наверняка не каждый втайне воскликнет с завистью: «Ну и зачем ему это!?» Этот ротоногий ракообразный хищник ходит по песчаному дну, роется в песке и ловит мелкую рыбу своими сверхсильными (тоже зачем-то!) когтями, а его мозг всего лишь размером с ноготь! Более того, его зрение — самое удивительное в мире.

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