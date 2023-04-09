Медвежий угол

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В СССР было хорошо!? Я с детства терпеть не могла Советский союз — Лайма Вайкуле

В СССР было хорошо!? Я с детства терпеть не могла Советский союз — Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что с детства терпеть не могла Советский союз. «Те, кто сегодня говорит, что в СССР было хорошо, для меня это смешно! Они забыли, забыли, как оно было.

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