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Царьград

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Гербольдт предсказала возможное завершение карьеры Валиевой

Гербольдт предсказала возможное завершение карьеры Валиевой

Катарина Гербольдт выразила мнение о возможном завершении карьеры Камилы Валиевой. В феврале фигуристка вернулась к соревнованиям, но в сентябре ей отказали в нейтральном статусе.

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