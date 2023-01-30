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Разин о Самонове и обмене в «Северсталь»: «Ему трудно было психологически. Парень шел по ступенькам вверх и вдруг оказался в аутсайдере»

Андрей Разин считает, что обмен в «Северсталь» оказал влияние на Александра Самонова.  27-летний вратарь перешел в череповецкий клуб по ходу сезона из СКА в результате обмена.

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