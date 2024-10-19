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Заседание нового литературного клуба пройдет в библиотеке Дмитрова

Заседание нового литературного клуба пройдет в библиотеке Дмитрова

Недавно в центральной библиотеке Дмитрова появился литературный клуб «БиблиоФеи». В эти выходные активисты соберутся на встречу, на которой обсудят прочитанные книги и поговорят о творчестве Федора Достоевского.

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