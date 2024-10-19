Заседание нового литературного клуба пройдет в библиотеке Дмитрова

Недавно в центральной библиотеке Дмитрова появился литературный клуб «БиблиоФеи». В эти выходные активисты соберутся на встречу, на которой обсудят прочитанные книги и поговорят о творчестве Федора Достоевского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии