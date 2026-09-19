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Царьград

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Британец Джереми Кларксон продаст уникальные авто из коллекции

Британец Джереми Кларксон продаст уникальные авто из коллекции

Британский телеведущий Джереми Кларксон решил продать три автомобиля из своей коллекции. Машины, участвовавшие в съемках The Grand Tour, будут выставлены на аукцион.

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