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Регионы России

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В Кремле заявили о дальнейшем ухудшении ситуации на Украине по фронту и в экономике

В Кремле заявили о дальнейшем ухудшении ситуации на Украине по фронту и в экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября заявил, что ситуация для Украины ухудшается как на фронте, так и в экономике, и эта тенденция будет продолжаться.

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