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Закон, порядок, государство

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На Сахалине завершено следствие по уголовному делу о растрате имущества с ущербом свыше 1 млн рублей  

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела о растрате имущества, возбуждённое в отношении генерального директора логистической фирмы в Южно-Сахалинске.

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