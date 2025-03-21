В МИД РФ заявили, что Киев уже нарушил предложенное перемирие

Evgenija Palette

Что все эти разговоры?... "УЖЕ" или "НЕ УЖЕ"... Там, похоже - сговор. Этот СЛОН будет "лапшу на уши вешать", а Зеля - все срывать... Теперь он уже из Крыма и Донбасса сделает МИРОВОЙ КУРОРТ... ( в Донбассе - тоже Азовское море)... И всю хохляцкую энергетику он хочет забрать ( "защищать")... И - свободное мореплавание в Черном море, и Одессу, и сотрудничать с Россией в Арктике, и "у России - большая страна...", И ВСЕ ЭТО - ПОД НЕПОТРЕБНЫЕ КРИВЛЯНИЯ... Ситуация - та еще... А не попробовать ли нам ТОЖЕ ЧТО-НИБУДЬ СОРВАТЬ?... (одномоментно с выдворением азиатских бандитов с их "вдохновителями" и (поискать возможность) - олигархов (отобрать купленное за рубль. И ВЫГНАТЬ ИЗ СТРАНЫ в их зарубежные дворцы)... Хотя, апеллировать к верхам, понятно, уже не имеет смысла...