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  • Evgenija Palette
    Что все эти разговоры?... "УЖЕ" или "НЕ УЖЕ"... Там, похоже - сговор.  Этот СЛОН будет "лапшу на уши вешать", а  Зеля...В МИД РФ заявили,...
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В МИД РФ заявили, что Киев уже нарушил предложенное перемирие

В МИД РФ заявили, что Киев уже нарушил предложенное перемирие

Дипломат заявила, что предложенное американской стороной перемирие уже нарушено властями Украины. «Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», - добавила она.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Что все эти разговоры?... &quot;УЖЕ&quot; или &quot;НЕ УЖЕ&quot;... Там, похоже - сговор.  Этот СЛОН будет &quot;лапшу на уши вешать&quot;, а  Зеля - все срывать...  Теперь он уже из Крыма и Донбасса сделает МИРОВОЙ КУРОРТ... ( в Донбассе - тоже Азовское море)... И всю хохляцкую энергетику он хочет забрать ( &quot;защищать&quot;)... И - свободное мореплавание в Черном море, и Одессу, и сотрудничать с Россией  в Арктике, и &quot;у России - большая страна...&quot;,  И ВСЕ ЭТО - ПОД НЕПОТРЕБНЫЕ КРИВЛЯНИЯ... Ситуация - та еще... А не попробовать ли нам ТОЖЕ ЧТО-НИБУДЬ СОРВАТЬ?... (одномоментно с выдворением азиатских бандитов с их &quot;вдохновителями&quot; и (поискать возможность) - олигархов (отобрать купленное за рубль. И ВЫГНАТЬ ИЗ СТРАНЫ в их зарубежные дворцы)...  Хотя, апеллировать к верхам, понятно, уже не имеет смысла...
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