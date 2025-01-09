Греческий богослов: Власть Зеленского стремится поставить УПЦ вне закона

Богослов Анастасий Гоцопулос из Греческой Православной Церкви высказал своё мнение о том, что экспертиза Госэтнополитики, посвящённая связям Украинской Православной Церкви (УПЦ) с Русской Православной Церковью (РПЦ), носит предвзятый и политически мотивированный характер.