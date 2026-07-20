«Красный день календаря»: 24 июля страна узнает, проигнорирует ли ЦБ пожелания Путина в третий раз

Центробанк с большой вероятностью может вновь ужесточить денежную политику, несмотря на сигналы исполнительной власти Андрей Захарченко Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Татьяна Куликова Центробанк не может «закрыть глаза» на топливные цены и инфляционные ожидания.
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