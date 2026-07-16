Сколько американцев приехало в СССР во времена Великой депрессии

История знает немало волн эмиграции из России в Америку. Но был в XX веке короткий и почти забытый период, когда поток развернулся в обратную сторону: граждане США стояли в очередях за визой в Советский Союз.
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