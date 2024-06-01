Один из освободителей города Бобруйска.

В рамках акции ´Зажги свечу памяти´, посвящённой 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков членами объединения по интересам ´Путешествуем вместе´ была произведена уборка захоронения Ступака Василия Алексеевича, освобождавшего наш город Бобруйск в 1944 году.