Собянин: Москвичи могут сдать новогодние деревья в 165 пунктов для переработки

Душистые и нарядные елочки радуют горожан во время новогодних праздников, а после могут сослужить хорошую экологическую службу: уже десять лет в городе проводят акцию «Елочный круговорот» по их сбору и переработке.
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