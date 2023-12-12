Политнавигатор Завершилась история с жалобой председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Натальи Орловой в Роскомнадзор на нашумевший сериал о подростковых бандах Казани «Слово пацана.
«Пацанские» разборки: Кто и зачем хочет запретить в России самый популярный сериал 2023 года
Комментарии
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наталия лыкова
Давайте показывать одни мультики и жизнь станет сказкой- бредятина.Давайте всё запретим и будем жить в вакуме " КРАСОТА." идиотизм .
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1 час.
Сергей Зубков Зубков
Что за шум? ))) А впрочем ожидаемо, правильно сказано в статье, про визги псевдоморалистов. А слабо или ума не хватает посмотреть шире и глубже, суть? А не вырывать из контекста, лишь сюжеты с кроваыми сценами. А по итогу, результату. Что так, лучше бы не надо, где с ума сошедшая мама, изнасилованная девочка, судьбы убитых подростков, души и тела покалеченные. Там не больше крови, чем в нынешних сериалах примитивных, как под копирку, где не реально и все наигранно, смотреть противно. Не визжали бы лучше, а детей воспитывали людьми, а не качественными потребителями.)))
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1 час.
Василий Сталин
Дурак ты
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23 мин.
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