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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уткин о Промесе: «Это называется токсичный актив. У «Спартака» есть футболист, который может не вернуться в страну, неизвестно когда и в каком состоянии. Проблема Абаскаля – вторична»

Вчера стало известно, что Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП.

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