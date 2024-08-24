За 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой, такое мнение высказал в Facebook* украинский экономист Алексей Кущ.
На Украине объявили о национальной катастрофе
Комментарии
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Гарий Щерба
КАКИЕ 75-лет и 10 000 000 , они там что , ЧЕРТИ НАЦИСТСКИЕ вообще ФАНТАСТИКИ ОБЧИТАЛИСЬ....????? Во 1-ых БАНДЕРШТАТУ СКОРО вообще П.....Ц НАСТАНЕТ , Окраины как таковой НЕ БУДЕТ а во 2-ых этик ФАШИСТОВ осталось от 18 до 25 000 000 и это по ВСЕМ НЕЗАВИСИМЫМ ИСТОЧНИКАМ иностранных государств ....!!!!
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