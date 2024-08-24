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Русская весна

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На Украине объявили о национальной катастрофе

На Украине объявили о национальной катастрофе

За 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой, такое мнение высказал в Facebook* украинский экономист Алексей Кущ.

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Комментарии
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Гарий Щерба
КАКИЕ 75-лет и 10  000  000 , они там что , ЧЕРТИ  НАЦИСТСКИЕ вообще  ФАНТАСТИКИ ОБЧИТАЛИСЬ....????? Во 1-ых  БАНДЕРШТАТУ  СКОРО  вообще П.....Ц  НАСТАНЕТ , Окраины как таковой  НЕ БУДЕТ  а во 2-ых этик  ФАШИСТОВ  осталось от 18 до 25 000 000 и это по  ВСЕМ НЕЗАВИСИМЫМ ИСТОЧНИКАМ   иностранных государств ....!!!!
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