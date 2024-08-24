На Украине объявили о национальной катастрофе

Гарий Щерба

КАКИЕ 75-лет и 10 000 000 , они там что , ЧЕРТИ НАЦИСТСКИЕ вообще ФАНТАСТИКИ ОБЧИТАЛИСЬ....????? Во 1-ых БАНДЕРШТАТУ СКОРО вообще П.....Ц НАСТАНЕТ , Окраины как таковой НЕ БУДЕТ а во 2-ых этик ФАШИСТОВ осталось от 18 до 25 000 000 и это по ВСЕМ НЕЗАВИСИМЫМ ИСТОЧНИКАМ иностранных государств ....!!!!