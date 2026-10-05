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Царьград

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Фильм «Пещерный град» поборется за премию «Хрустальный компас»

Фильм «Пещерный град» поборется за премию «Хрустальный компас»

Документальная лента «Пещерный град» медиахолдинга «Гранада Пресс» вошла в число участников интернет-голосования национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Признание общественности».

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