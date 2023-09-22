Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что в ночное время суток на территории ряда подконтрольных нацистским формированиям Киева регионов оказалась замечена работа сигнализирующих о возникновении тревожного режима систем.
Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что в ночное время суток на территории ряда подконтрольных нацистским формированиям Киева регионов оказалась замечена работа сигнализирующих о возникновении тревожного режима систем.
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