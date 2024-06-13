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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Шотландии о Евро: «Сыграем настолько хорошо, насколько можем – покинем турнир с высоко поднятой головой после группового этапа или на более поздней стадии» 

Британцы сыграют в одной группе с Германией, Швейцарией и Венгрией. «Лучший способ взглянуть на предстоящий турнир – это просто сказать: мы должны подготовиться настолько хорошо, насколько сможем, затем выйти на поле и сыграть настолько хорошо, насколько можем, против соперников любого уровня.

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