Грин: Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин поделилась информацией о том, что палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки намерена голосовать об исключении финансирования Киева из оборонного бюджета государства.
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