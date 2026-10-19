Яркое 18 октября: финал ЧР по регби, «Локомотив-Кубань» против «Зенита», визит Черчесова в Санкт-Петербург, «Вегас» — «Питтсбург» и АПЛ! ✅ 🏆🥊 1:00: Даниэль Дюбуа — Фабио Уордли, титульный бой — победа Дюбуа Профессиональный бокс 2026.
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