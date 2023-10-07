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Пророссийские хакеры передали правоохранителям данные об агентах СБУ

Пророссийские хакеры передали правоохранителям данные об агентах СБУ

несколько схем взаимодействия СБУ с агентурой в новых регионах. Пророссийские хакеры передали сотрудникам правоохранительных органов Запорожской области данные об агентах СБУ, находящихся в новых регионах.

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