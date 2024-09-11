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В этой новости от Ура.ру прекрасно все. Очереди "ценным специалистам" не нравятся

В этой новости от Ура.ру прекрасно все. Очереди "ценным специалистам" не нравятся

Avia.pro - СМИ "О, бедные мигранты: очередь на медпомощь – настоящая трагедия современности!" Как же трогательно! Выходцы из ближнего зарубежья, нежные души, привыкшие к быстрому обслуживанию и отсутствию очередей, столкнулись с настоящим кошмаром в Тюменской области.

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Комментарии
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Андрей Витальевич
А я знаю такое секретное и волшебное слово !!! Расскажите о нём всем мигрантам !!! Это слово ДЕПОРТАЦИЯ !!!
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16 час.
павел кирсанов
Домой!Там примут без очереди!!!
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16 час.
В
Василий
Увы, их гарант отпускать не хочет.
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14 час.

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