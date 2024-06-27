В омском минтрансе рассказали, где в Усть-Ишиме будут садиться самолеты из Омска. По информации ведомства, уже получен аэронавигационный паспорт на эту площадку.
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В омском минтрансе рассказали, где в Усть-Ишиме будут садиться самолеты из Омска. По информации ведомства, уже получен аэронавигационный паспорт на эту площадку.