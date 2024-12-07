Появилась еще одна версия конфликта в школе Краснодара. Восьмиклассник мог напасть на сверстников с ножом из-за девочки

Конфликт в Краснодаре мог начаться из-за девочки, которую обижал напавший ученик Конфликт между подростками в школе №94 в краснодарском поселке Российский мог начаться из-за девочки, которую обижал один из учеников.
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