Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Желаете и далее считать Израиль своим домом, вот вам листок - читайте", - российские эмигранты и отсутствие у них права на выбор.

"Желаете и далее считать Израиль своим домом, вот вам листок - читайте", - российские эмигранты и отсутствие у них права на выбор.

Израиль не стал миндальничать и буквально обязал добровольных эмигрантов из России публично заявить о своей произраильской позиции.

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Комментарии
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Николай Приз
А мы, в России от чего то продолжаем стеснятся указывать представителям творческих профессий на необходимость прилюдной поддержки своей страны.
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3 д.
Валерий Ворожищев
Вот для чего иноагент Кадми в своё время занимался вербовкой наших евреев и неевреев на ПМЖ в Израиль. Всем же было известно, что рано или поздно там произойдёт то, что произошло. Четверть населения &quot;&#39;обетованного&quot; Изрйля из СССР и России будут подписывать о том, в какое говно они вляпались.
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3 д.
Платон Платонов
Да. Сионисты, они такие. И Соловьёв с Кедми, нам про их фашисткую сущность много рассказывали.
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3 д.

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