Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

SCMP: тайванец записал измену жены на робот-пылесос и оказался из-за этого в тюрьме

SCMP: тайванец записал измену жены на робот-пылесос и оказался из-за этого в тюрьме

Житель Тайваня использовал робот-пылесос, чтобы получить доказательства измены жены, выиграл иск против нее и ее предполагаемого любовника, но затем сам был приговорен к тюремному сроку за незаконную запись частной жизни супруги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии