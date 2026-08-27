SCMP: тайванец записал измену жены на робот-пылесос и оказался из-за этого в тюрьме

Житель Тайваня использовал робот-пылесос, чтобы получить доказательства измены жены, выиграл иск против нее и ее предполагаемого любовника, но затем сам был приговорен к тюремному сроку за незаконную запись частной жизни супруги.
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