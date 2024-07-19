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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оуэн считает, что «Сити» снова возьмет АПЛ: «Пеп чертовски хорош, трудно выиграть что-то в одной лиге с ним. Ситуация может измениться, когда он уйдет»

Оуэн считает, что «Сити» снова возьмет АПЛ: «Пеп чертовски хорош, трудно выиграть что-то в одной лиге с ним. Ситуация может измениться, когда он уйдет»

Экс-игрок «Ливерпуля» отметил, что команда Пепа Гваридиолы имеет шанс выиграть рекордный пятый подряд титул чемпиона Англии в предстоящем сезоне.

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