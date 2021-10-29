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Как электрик над моей женой подшутил

Как электрик над моей женой подшутил

Как-то у меня в квартире забарахлила розетка, и мне пришлось её чинить. Пошёл, выключил щиток, начал ремонтировать.

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Сергей Сычев
Можно же нулевой провод задеть или провод заземления, да, в принципе то, и фазный и не обязательно электричество в щитке отключать! Но фазу лучше не задевать!!!
Стас Гулинов
Просто прививки на разных людей по разному действуют. От группы крови, как правило, зависит.

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