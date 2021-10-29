Как электрик над моей женой подшутил

Мужские забавыКак электрик над моей женой подшутил Как-то у меня в квартире забарахлила розетка, и мне пришлось её чинить. Пошёл, выключил щиток, начал ремонтировать.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей СычевМожно же нулевой провод задеть или провод заземления, да, в принципе то, и фазный и не обязательно электричество в щитке отключать! Но фазу лучше не задевать!!!Стас ГулиновПросто прививки на разных людей по разному действуют. От группы крови, как правило, зависит.Комментировать
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