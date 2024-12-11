Теперь россияне полюбили «Москвичи». Бренд уже попал в топ-6 по продажам в России

Продажи автомобилей «Москвич» в ноябре выросли на 37,2% до 2620 единиц, что позволило российскому бренду впервые с начала года войти в топ-10 лидеров российского авторынка, заняв восьмое место в рейтинге.
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