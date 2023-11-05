Нетаньяху отстранил министра, заявившем о вероятном сбросе ядерной бомбы в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства до дальнейшего уведомления после высказывания Элияху о возможности сбросить ядерную бомбу на сектор Газа.
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