В Центробанке рассказали, как атаки дронов влияют на ключевую ставку

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме заявил, что удары беспилотных летательных аппаратов по инфраструктуре создают шоки на стороне предложения.
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