Сеченовский Университет и Яндекс будут вместе развивать ИИ для медицины и фармацевтики

Совместное взаимодействие направлено на организацию исследований и разработку новых методов лечения с применением облачных технологий, развитие технологий искусственного интеллекта и Big Data, а также поддержку образовательных программ в области IT Статья полностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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